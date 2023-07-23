Isparta'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yaşar Aksu, Yalvaç ilçe merkezine gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Jandarma ekipleri, köy halkı ve yakınlarının da desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.