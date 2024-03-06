Üye Girişi
Haberler

Isparta-Burdur karayolunda otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:

Yakaören köyü mevkisinde, Fatih Kılıçarslan (30) yönetimindeki 15 AP 307 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle, yol yapım çalışması için açılan menfez çukuruna düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kılıçarslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araç yolcusu Ünsal Cengiz (43) Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih Kılıçarslan'ın Burdur İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Uzman Çavuş, yaralanan Ünsal Cengiz'in de aynı yerde Jandarma Astsubay Başçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Isparta- Burdur karayolunda otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yakaören köyü mevkisinde, Fatih Kılıçarslan (30) yönetimindeki 15 AP 307 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle, yol yapım çalışması için açılan menfez çukuruna düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kılıçarslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araç yolcusu Ünsal Cengiz (43) Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Fatih Kılıçarslan'ın Burdur İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Uzman Çavuş, yaralanan Ünsal Cengiz'in de aynı yerde Jandarma Astsubay Başçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Astsubay Başçavuş Ünsal Cengiz Jandarma Isparta Burdur Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title