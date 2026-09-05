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Isparta Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oğlu Celal ile Tansu Korkmaz'ın nikahını kıydı. Törende duygusal anlar yaşayan Başdeğirmen, vefat eden kızı Mürüvvet'in yerine Tansu'yu evlat edindiklerini söyledi.

ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oğlu Celal Başdeğirmen ile Tansu Korkmaz'ın nikahını kıydı.

Isparta Gökkubbe Fuar ve Sergi Alanı'nda düzenlenen nikah törenine çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in oğlu Celal Başdeğirmen ile Tansu Korkmaz'ın nikahını kıyarken, çiftin şahitliğini ise yaklaşık 40 kişi yaptı. Başkan Başdeğirmen, oğlunun nikahını kıymanın değişik bir duygu olduğunu belirterek, "Allah bu duyguyu herkese nasip etsin. Şu an çok değişik bir durumdayım" dedi. 2 yıl önce attan düşme sonucu uzun süreli tedavinin ardından kızı Mürüvvet'i toprağa verdiklerini hatırlatan Başkan Şükrü Başdeğirmen, "Allah kızımızı çok sevdiği için yanına aldı. Bize bugün onun yerine bir kızımızı verdi, şükürler olsun. Tansu kızımız artık bizim bir evladımız. Eminim ki kızımız da şu an kardeşlerinin bu mutluluğuna burada tanıklık ediyordur. Buraya nikah törenimize iştirak etmenizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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