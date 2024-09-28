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Isparta Belediye Başkanı'nın Kızı Mürüvvet Başdeğirmen Hayatını Kaybetti

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, attan düşerek ağır yaralanmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Cenaze törenine birçok siyasi figür ve vatandaş katıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan ve yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen, defnedildi.

Gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün hayatını kaybeden Başdeğirmen (35) için Müftülük Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törende Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen, güçlükle ayakta durdu.

Cenaze törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, MHP Isparta milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başdeğirmen'in cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın geçmişi

Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Başdeğirmen, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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