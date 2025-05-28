Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gül takdim etti

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gül takdim etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ankara'da düzenlenen 171. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gül takdim etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ankara'da düzenlenen 171. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gül takdim etti.

Başdeğirmen, ilin simgesi olan ve hasadına yeni başlanan gülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, Isparta güllerini koklayarak memnuniyetini dile getirdi. Bu esnada Başdeğirmen, Erdoğan'a 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Gül Festivaline ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katılması beklenen festival, gül bahçe turları, konser, sergi ve çeşitli kültürel etkinliklerle üç gün sürecek.

Başdeğirmen gazetecilere, Isparta gülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiğini, Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta halkına selamlarını ilettiğini söyledi.

Başdeğirmen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdimi sırasında AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz de eşlik etti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Sınır kentimizden fuhuş için Türkiye'ye giren 107 kadın yakalandı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.