İspanyol basını: Sivil Koruma kaynaklarına göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanyol basını: Sivil Koruma kaynaklarına göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıktı.
İspanyol basını: Sivil Koruma kaynaklarına göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıktı
Kaynak: AA