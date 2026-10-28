Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İspanyol basını: Sivil Koruma kaynaklarına göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol basını: Sivil Koruma kaynaklarına göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıktı.

İspanyol basını: Sivil Koruma kaynaklarına göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya çıktı

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Hedef büyük! Milyonlar e-Devlet'e akın edecek

Milyonlar e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Fırıncıya odun diye satılmıştı! Kaymakam, 300 yıllık camiyi 50 lira fazla vererek kurtardı

Fırıncıya odun diye satılmıştı! 50 lira fazla verip kurtardı
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan'ın son hali ortaya çıktı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı! Ölü sayısı korkunç boyutta