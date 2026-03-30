İspanya hükümeti, Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez'e vatandaşlık veriyor

İspanya hükümeti, sürgündeki Venezüela'lı muhalefet lideri Leopoldo Lopez'e hızlandırılmış prosedürle vatandaşlık vermeye karar aldı. Dışişleri Bakanı, bu adımın Lopez'in özel durumu nedeniyle atıldığını açıkladı.

İspanya hükümeti, yarın yapılacak haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Madrid'de sürgünde bulunan Venezuelalı muhalefet lideri Leopoldo Lopez'e hızlandırılmış bir süreçle İspanyol vatandaşlığı verme kararı alacak.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, hükümetin, özel durumlar için ayrılmış istisnai bir prosedür olan vatandaşlık verilmesi için Kraliyet kararnamesini çıkararak, Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez'e İspanyol vatandaşlığı vereceği duyuruldu.

Haberi doğrulayan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de bir radyoya yaptığı açıklamada, "Bu yol, Leopoldo Lopez'in çok özel durumu nedeniyle ibraz edemediği bazı belgeler olduğu için kullanıldı ve bu nedenle İspanyol Medeni Kanunu'nda yer alan bu maddeyi kullanmaya karar verdik." dedi.

Hükümetin, Lopez ve diğer Venezuelalı muhalif figürlere "koruma sağladığını" vurgulayan Albares, Venezuelalılar için elinden gelen her şeyi yapan tek hükümet olduklarını iddia etti.

Venezuela'nın Chacao kentinde 2000-2008 yıllarında belediye başkanı olan Lopez, 2014'te Caracas'ta tutuklanmış ve o yılki hükümet karşıtı protestolar sırasında şiddet olaylarına öncülük etmekle suçlanarak 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaklaşık üç yıl askeri hapishanede kalan, daha sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı girişimlerini sürdüren Lopez, başarısız askeri kalkışmanın ardından 30 Nisan 2019'da Caracas'taki İspanyol büyükelçisinin konutuna sığınmış ve 2020'de gizlice Madrid'e getirilmişti.

Pasaportu bulunmayan ve ülkesinde vatandaşlığı tanınmayan 54 yaşındaki Lopez, 2025'te İspanyol vatandaşlığı için başvurmuştu.

