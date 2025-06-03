İspanya, Spike LR2 Füzeleri İçin Üretim Sözleşmesini Askıya Aldı

İspanya, Spike LR2 Füzeleri İçin Üretim Sözleşmesini Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Rafael Advanced Defense Systems şirketi ile yapılan yaklaşık 285 milyon avroluk Spike LR2 tanksavar füze sistemi üretim sözleşmesini askıya aldı. Hükümet, İsrail'e bağımlılıktan kaçınma planları üzerinde çalıştığını duyurdu.

İspanya Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında kullanılmak üzere Spike LR2 tanksavar füze sistemi üretiminde önceden anlaştığı bir İsrail şirketinin sözleşmesinin askıya alınması talimatını verdi.

İspanyol basınının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bakanlık, 3 Ekim 2023'te duyurulan ve yaklaşık 285 milyon avro değerinde olan ve İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketinin İspanyol yan kuruluşu Pap-Tecnos'a verilen sözleşmenin askıya alınması kararı aldı.

İspanya hükümetinde savunmadan sorumlu Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail'e "herhangi bir şekilde bağımlılıktan kaçınmak için geri çekilme planları üzerinde çalıştığını" söylemişti.

İspanya hükümeti, özellikle son bir yıldır artan sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefetteki sol partilerin baskıları sırasında "İsrail ile kesinlikle bir silah alım veya satım projesi olmadığını" savunsa da bu görüşünü değiştirerek, "bazı programların bir İsrail şirketine teknolojik bağımlılığı olduğunu ve bu nedenle Savunma Bakanlığının geri çekilme planları hazırladığını" kabul etti.

Diğer yandan İspanyol basını, Kara Kuvvetlerinde bugüne kadar kullanılan söz konusu füze sistemlerinin eskidiğini, müttefik ülkelerin ordularında kullanılanlar gibi daha modern olanlarla değiştirilmesi gerektiği konusunda Savunma Bakanlığının araştırmasında teknik yeterliliğinin sadece İsrailli şirkette olduğunun tespit edildiğini yazdı.

İhaleye göre Kara ve Deniz Piyade birliklerini Spike LR2 füzeleriyle donatmak için 5 yıl boyunca yaklaşık 285 milyon avroluk ödenek ayrıldığı kaydedildi.

Bu arada İspanya'da İsrail'e silah ambargosu getirilmesiyle ilgili yasa tasarısının gelecek günlerde Meclis'te oylanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.