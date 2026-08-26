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İspanya, göç mevzuatını AB paktına uyum için yasa tasarısını onayladı

İspanya, göç mevzuatını AB paktına uyum için yasa tasarısını onayladı
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İspanya hükümeti, Avrupa Göç ve İltica Paktı'na uyum sağlamak amacıyla sığınma ve göç yasalarını değiştiren tasarıyı onayladı. İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın duyurduğu karar, Sebte'de yaşanan göç krizinin ardından geldi. Ayrıca, refakatsiz çocukların bakımı için 25 milyon euro ve güvenlik ile geri dönüş yönetimi için 180 milyon euro ek kaynak ayrıldı.

MADRİD, 26 Ağustos (Xinhua) -- İspanya hükümeti, ülkenin sığınma ve göç mevzuatını Avrupa Göç ve İltica Paktı'na uyumlu hale getirmeyi amaçlayan yasa tasarısını onayladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, salı günkü kabine toplantısının ardından söz konusu değişiklikleri duyurdu. Açıklama, Sebte'de (Ceuta) kısa süre önce yaşanan göç krizinin ardından geldi. 30 Temmuz'da yaklaşık 70.000 kişi, çoğu Avrupa Birliği'nin diğer bölgelerine geçme umuduyla Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye girmişti.

Göçmenlerin büyük bölümü daha sonra Fas'a geri dönerken, birkaç bin kişi halen Sebte'de bulunuyor. İspanya hükümeti, Sebte'de yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere "ulusal güvenlik çıkarlarını ilgilendiren durum" ilan etti.

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo pazartesi günü Sebte Özerk Şehri Başkanı Juan Jesus Vivas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, göç krizine müdahaleyi koordine etmek üzere birleşik bir komuta merkezi kurduklarını duyurdu.

Salı günü onaylanan diğer tedbirler arasında Sebte'ye giren refakatsiz çocukların bakımı için yaklaşık 25 milyon euro ve güvenliği güçlendirmek ve göçmenlerin Sebte'den geri dönüşünü yönetmek üzere 180 milyon euro ek kaynak ayrılması yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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