İspanya devlet televizyonu, Eurovision'un başlama saatinde "Filistin için barış ve adalet" çağrısı yaptı

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in katılımını protesto ederek katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcında 'Filistin için barış ve adalet' çağrısı yaptı. EBU'yu Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'i ihraç etmemekle eleştiren RTVE, ekranını karartarak insan hakları vurgusu yaptı.

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in katılmasından ötürü protesto edip bu yıl katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı "Filistin için barış ve adalet" çağrısında bulundu.

RTVE, Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'i Eurovision'dan ihraç etmeyen Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) aldığı kararı protesto etmek için Filistin'e destek mesajı yayımladı.

Bu yıl canlı yayınlamadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın başladığı saatle eş zamanlı mesaj yayımlayan RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet." mesajını paylaştı.

RTVE, sosyal medyadaki paylaşımlarında da "Bu akşamki Eurovision Şarkı Yarışması finali öncesinde RTVE, bu yılki yarışmaya katılmama kararı aldığını hatırlatır." ifadesini kullanarak, canlı yayınındaki mesajı tekrarladı.

İspanya devlet televizyonu, 2025'teki Eurovision'da da "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı mesaj yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
