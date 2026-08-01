İspanya'nın yönetimindeki Sebte'de umduklarını bulamayan düzensiz göçmenler yeniden Fas'a dönüyor

FENİDEK (AA) – MEHMET AKİF TURAN – Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden daha iyi bir yaşam umuduyla İspanya'nın yönetimindeki Sebte'ye geçen binlerce düzensiz göçmenden yaklaşık 69 bin 500'ü, Avrupa'ya geçme umutlarının azalmasıyla yeniden Fas'a dönmeye başladı.

Artan güvenlik önlemleri ve Avrupa'ya geçişlerine izin verilmeyeceği açıklamaları sonrası son günlerde gönüllü dönüşlerin hız kazanmasıyla Fenidek-Sebte sınır hattındaki yoğunluk önemli ölçüde azaldı.

Olayların yaşandığı bölgelerde çok sayıda yanmış araç ile hasar gören kamu alanları dikkati çekerken, güvenlik güçleri kent genelinde ve sınır çevresindeki önlemlerini sürdürüyor.

Sebte'ye ulaşan çok sayıda düzensiz göçmen ise temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları, barınma imkanı bulamadıkları ve bekledikleri şartlarla karşılaşamadıkları gerekçesiyle yeniden Fas'a dönüyor.

"Arkadaşlarım Avrupa'da iş buldu"

Tanca'dan Fenidek'e gelen İsmail İshak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'ya düzensiz yollarla ulaşan arkadaşlarının iş bulduğunu ve hayatlarını değiştirdiğini gördükten sonra kendisinin de göç etmeye karar verdiğini söyledi.

"Avrupa'ya ulaşan arkadaşlarım Avrupa'da iş buldu, ben de anneme yardım etmek istiyorum ve hedeflerime ulaşmak istiyorum. Bu yüzden de göç etmeye karar verdim." diyen İshak, son iki gün içinde Sebte'ye geçmek için birkaç girişimde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını anlattı.

Annesine destek olabilmek ve daha iyi bir yaşam kurabilmek için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten İshak, fırsat bulması halinde yeniden deneyeceğini söyledi.

"Sebte'de 3 gün adeta eziyet çektim"

Sebte'de geçirdiği üç günün ardından yeniden Fenidek'e dönen el-Arayiş kentinden Yunus da, "Sebte'de üç gün adeta eziyet çektim." dedi.

Sebte'de bulunduğu süre boyunca çok sayıda düzensiz göçmenin yiyecek bulamadığını anlatan Yunus, birçok kişinin günlerce aç kaldığını söyledi.

Yiyeceğe ulaşmanın son derece güç olduğunu belirten Yunus, bazı göçmenlerin yalnızca restoranlardan arta kalan yemekleri bulabildiklerini aktardı.

"Restoranlardan geriye kalan kırıntılarla karnımızı doyurmaya çalışıyorduk." diyen Yunus, yanında para bulunmasına rağmen yiyecek satın almanın da oldukça zor olduğunu ifade etti.

Sebte'de yaşadığı tüm zorluklara rağmen Avrupa'ya gitme umudundan vazgeçmediğini kaydeden Yunus, fırsat bulması halinde yeniden düzensiz göç girişiminde bulunacağını vurguladı.

"Birçok kişi su ve ekmek bile bulamadı"

Fenidek'te yaşayan Muhammed Badidi ise Sebte'ye geçen birçok düzensiz göçmenlerin bekledikleri şartlarla karşılaşamadığını ifade etti.

"Sebte'ye geçen birçok kişi su ve ekmek bile bulamadı. Orada bir ekmeğin fiyatı 5 avroya, bir şişe suyun fiyatı ise 3 avroya kadar çıktı." diyen Badidi, birçok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle yeniden Fas'a dönmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Badidi, araçların yakılması ve kamu alanlarına zarar verilmesini eleştirerek, yaşanan olayların Fenidek halkını olumsuz etkilediğini söyledi.

Avrupa'ya gitmek isteyen gençlerin eğitimlerini tamamladıktan veya bir meslek edindikten sonra yasal yolları tercih etmeleri gerektiğini belirten Badidi, düzensiz göçün hem göçmenler hem de yaşadıkları kentler açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Bölgede olayların izleri sürüyor

AA muhabirinin görüntülediği bölgede olayların ardından çok sayıda aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Güvenlik güçlerinin olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişileri gözaltına aldığı anlar da kameralara yansıdı.

Fenidek'te bazı kamu alanları ile iş yerlerinde de hasar oluşurken, kentte hayatın kademeli olarak normale dönmeye başladığı gözlendi.

30 Temmuz'da Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kıyılarından on binlerce kişi İspanya'nın yönetimindeki Sebte'ye ulaşmak amacıyla denizden ve kara sınırından düzensiz geçiş girişiminde bulunmuştu. Yaşanan kitlesel hareketlilik üzerine Fas güvenlik güçleri sınır hattındaki önlemlerini artırırken, İspanyol makamları da Sebte'de olağanüstü güvenlik tedbirleri almıştı.

Sonraki günlerde Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü gönüllü olarak Fas'a dönerken, sınır hattındaki yoğunluk önemli ölçüde azaldı. Buna karşın, Fenidek'te yaşanan olayların geride bıraktığı maddi hasar ve düzensiz göç girişimlerinin izleri kentte görülmeye devam ediyor.

Kaynak: AA