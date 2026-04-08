İspanya Dışişleri Bakanı Albares: "Lübnan, Orta Doğu'da varılan ateşkese dahil edilmelidir"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lübnan'ın Orta Doğu'da varılan ateşkese dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ise İspanya'nın desteğini vurguladı. İsrail'in ateşkesi kabul etmediği yönündeki açıklamaları dikkat çekiyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, " Lübnan, Orta Doğu'da varılan ateşkese dahil edilmelidir." dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İspanyol mevkidaşı Albares ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'daki son gelişmeleri ele alındıklarını bildirdi.

Recci, Albares'in Lübnan'ın daha fazla gerginliğe sürüklenmesini önlemek adına İspanya'nın verdiği desteğe dikkati çektiğini aktardı.

Albares de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

" Lübnan, bugün Orta Doğu'da varılan ateşkesin kapsamına dahil edilmelidir. Lübnanlı mevkidaşım Recci ile görüştüm ve ülkenin egemenliğine olan desteğimi, Hizbullah ve İsrail'in saldırılarını reddettiğimi ve UNIFIL'e olan desteğimi ilettim."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
