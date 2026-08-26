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İspanya'dan İsrail'e UNRWA baskını kınaması

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İspanya hükümeti, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı tesislere yönelik baskınını "kabul edilemez" ve "saldırı" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İspanya hükümeti, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı tesislere yönelik baskınını "kabul edilemez" ve "saldırı" şeklinde nitelendirerek kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezlerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail askerlerinin İsrail hükümeti üyelerinin desteğiyle Doğu Kudüs'te Kalendiya'daki UNRWA Mesleki Eğitim Merkezi'ne ve Şufat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA tesislerine yönelik son saldırılarını kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İspanya hükümetinin uluslararası hukuk kapsamında korunan tesislere yönelik bu "kabul edilemez ihlalleri" kesin bir dille reddettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'e hukuki yükümlülüklerine saygı gösterme çağrısı yapıldı.

İsrail, Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koymuştu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Kalendiya Eğitim Merkezi'nin elektrik ve suyunu kesip Filistinli çalışanları çıkaran İsrail güçleri, 25 Ağustos'ta merkeze baskın düzenleyerek el koydu.

UNRWA yetkilileri, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ne içeride 20 personel bulunduğu sırada 50'den fazla İsrailli görevli ve 4 zırhlı aracın tesise girdiğini bildirmiş ve bu izinsiz girişi "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

İsrail, bu adımıyla UNRWA verilerine göre mesleki eğitim merkezindeki 15-19 yaşlarındaki 350 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı. Tel Aviv yönetiminin Ajansa karşı izlediği politika, işgal altındaki Batı Şeria'da son derece kötü olan sosyoekonomik şartları her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

İsrail'in Ajansa karşı izlediği politika, 1948 ve sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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