İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya, Filistin devletinin tanınmasının 1. yıl dönümünde yaptıkları ortak açıklama ile iki devletli çözüm önerilerini yineledi. Dört ülke, uluslararası toplumun Filistin ve İsrail arasındaki barış için gerekli adımları atmasını çağrıda bulundu.

İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya, Filistin devletini tanımalarının 1. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yaparak, iki devletli çözüm önerilerini yineledi.

Dört devletin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, "İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik uluslararası bağlılığı ve yalnızca uluslararası alanda tanınan sınırları olan, Gazze ve Batı Şeria'yı kapsayan, başkenti Doğu Kudüs olan, yaşayabilir ve bütün bir Filistin Devleti'nin, hem Filistin hem de İsrail halkının meşru ulusal özlemlerini, barış ve güvenlik ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabileceği ilkesine olan bağlılığımızı yineleriz." ifadesi yer aldı.

İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya, gösterdikleri kararlılığın, "Gazze'deki çatışmayı çevreleyen uluslararası dinamikler üzerinde yadsınamaz bir etkisi olduğunu ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırdığını" savundu.

Birleşmiş Milletlerde (BM) Eylül 2024'te uluslararası toplumun, "İki Devletli Çözümü Uygulamak İçin Küresel Ortaklık" kurulması konusunda mutabakata vardığı hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler himayesinde ve Fransa ile Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında 17 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek BM'deki Yüksek Düzeyli Konferans'ın, yalnızca mümkün olan en üst düzeyde uluslararası meşruiyete sahip bir fırsat değil, aynı zamanda iki devletli çözümün nihai olarak hayata geçirilmesi için uygun bir çerçeveyi de temsil ettiğine inanıyoruz."

Geçen hafta sonu Madrid'de yapılan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 20 ülkenin katıldığı toplantıya da atıfta bulunulan açıklamada, "Filistin Devleti'ni tanımanın, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi yolunda atılmış bir adım olduğunu hatırlatıyor ve uluslararası toplumun tüm üyelerini, Filistin ve İsrail'i henüz tanımamış olanların da bunu gerçekleştirmesi için gerekli adımları atmaya, Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üye olarak kabul edilmesini sağlamaya ve taraflar arasında Filistin ile İsrail arasında karşılıklı tanımayı içeren bir anlaşmaya destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın altında imzası olan dört ülke, "Bölgeye barışı getirmek tarafların elindedir ancak uluslararası toplumun, sahadaki şiddet ve yıkım döngüsünü yaratan bu mevcut dinamiği değiştirme yükümlülüğü bulunmaktadır." görüşünü savundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.