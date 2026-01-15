İspanya Yaşanan İstikrarsızlık Nedeniyle Vatandaşlarından İran'ı Terk Etmelerini İstedi

MADRİD, 15 Ocak (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarına "mevcut imkanları kullanarak" ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Bakanlık çarşamba günü internet sitesinde yayımladığı güncellenmiş seyahat uyarısında İran ve çevresindeki son derece istikrarsız güvenlik durumuna dikkat çekerek İspanyol vatandaşlarından İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesini yineledi.

Birçok havayolu şirketinin operasyonlarını askıya aldığı uyarısında bulunan bakanlık, yolculuk planlarında değişiklik olasılığına karşın uçuş bilgilerinin doğrudan havayolu şirketlerinden teyit edilmesi tavsiyesinde bulundu. İran'ın Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'la olan sınırlarının yabancı uyruklu kişilere açık olduğu da hatırlatıldı.

Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydeden bakanlık, İran'daki İspanyol vatandaşlarına diplomatik misyonlarla irtibat halinde kalma ve resmi yönlendirmelere göre hareket etme tavsiyesi yaptı.

İspanya'da yayımlanan El Pais gazetesine göre İran'da an itibarıyla Tahran'daki İspanya Büyükelçiliği'ne kayıtlı yaklaşık 150 İspanyol vatandaşı bulunuyor.