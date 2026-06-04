Haberler

İspanya, UNIFIL'e yönelik saldırıda hayatını kaybeden Sırp askere nişan verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya, Lübnan'da UNIFIL askerlerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sırp asker Milovan Jovanivic'e Askeri Liyakat Nişanı verilmesine karar verdi. Savunma Bakanı Robles, saldırıyı kınayarak uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

İspanya, Lübnan'da Miguel de Cervantes Üssü'ndeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sırp askere nişan verme kararı aldı.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Savunma Bakanı Margarita Robles'in Sırp mevkidaşı Bratislav Gasic'e bir mektup göndererek, hem UNIFIL'e yapılan saldırıyı kınadığını hem de saldırıda yaşamını yitiren Sırp asker Milovan Jovanivic'e, çatışmalarda hayatını kaybeden veya yaralanan askeri personele verilen Askeri Liyakat Nişanının verileceğini duyurduğunu bildirdi.

Haberde, Robles'in mektubunda, UNIFIL'e yönelik havan topu saldırısında hayatını kaybeden Sırp çavuşun trajik ölümünden derin üzüntü duyduğunu ilettiği ve bu saldırının UNIFIL görevi kapsamında ulusların ortak hizmetini doğrudan etkilediğini vurguladığı belirtildi.

Mektupta Robles'in "Bu, uluslararası barış ve güvenliğe hizmet eden birliklerin üstlendiği risklerin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır." diyerek, saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu ifade edildi.

İspanya hükümetinin yazılı olarak "şiddetle kınadığı" söz konusu saldırıda iki İspanyol askeri de hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

İşte Kılıçdaroğlu'nu ilk ziyaret eden belediye başkanları
Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar

Karşılarında o ismi görür görmez hepsi ağlamaya başladı
İstanbul'da gözü dönen saldırgan, kafeyi savaş alanına çevirdi

Uyarılınca gözü döndü: Kafeyi tek hamlede savaş alanına çevirdi

Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı

Jandarmadan kaçan alkollü şoför belediye başkanı çıktı
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

Güçlerine güç katacak! Samsun'a Galatasaray'dan dev transfer
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Evren Göz, Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler

Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 140-145 milyon koyabilirler
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>