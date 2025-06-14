İspanya'dan Gazze İçin Diplomasi Trafiği

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözüm için diplomasi görüşmeleri yaparak gerginliği azaltmak istediklerini duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'de ateşkes ve İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm için diplomasi trafiğini sürdürdü.

Albares, X hesabından yaptığı paylaşımlarda, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

İtidal ve barış için güçlerini birleştirdiklerini belirten Albares, "Filistin devletine ve Gazze'deki insanlık dışı savaşı sona erdirmeye bağlıyız." ifadesini kullandı.

Albares, telefon görüşmelerinde, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması üzerine, gelecek hafta yapılması öngörülen İsrail ve Filistin için iki devletli çözüme yönelik üst düzey Birleşmiş Milletler (BM) konferansının ertelenmesini ele aldıklarını bildirdi.

İspanya'nın iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceği garantisi veren Albares, Orta Doğu'da herkesten gerginliği azaltma talebinde bulunduğunu kaydetti.

Bölgesel istikrarsızlık ve şiddete karşı olduklarını vurgulayan Albares, ayrıca Lübnan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına destek verdiklerini yineledi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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