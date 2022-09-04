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İspanya'dan Almanya'ya giden uçak Letonya'da düştü

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İspanya'dan Almanya'ya giden uçak Letonya'da düştü

İspanya'nın Jerez de la Frontera havaalanından Almanya'nın Köln havaalanına gitmek üzere havalanan özel bir uçak, Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne düştü.

İspanya'dan kalkan uçağın düşmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İsveç gazetelerinden Aftonbladet'in verdiği haberde, Avusturya kayıtlı Cessna 551 tipi özel jetin Baltık Denizi'ne düşmesinin ardından bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

PİLOTLA BAĞLANTI KURMAYA ÇALIŞTILAR

Yetkililer tarafından verilen bilgilerde, uçağın Baltık Denizi'nden geçmeden önce Paris ve Köln üzerinde iki tur attığı, iniş yapamayınca Baltık Denizi'ne yöneldiğinde hızla hız ve irtifa kaybedip düştüğü belirtildi. İsveç denizcilik idaresinin basın yetkilisi Johan Wahlström de Alman ve Danimarka savaş uçaklarının söz konusu özel uçağın pilotuyla bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

İÇİNDE 4 KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Uçakta 4 kişinin olduğu tahmin edilirken İsveç, Letonya ve Litvanya'dan uçağın düştüğü bölgeye gemi ve helikopter gönderildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

Baltık Denizi İspanya Almanya Güncel Haberler

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