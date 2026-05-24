Madrid'de on binler Başbakan Sánchez'in istifasını istedi

İspanya'da hükümeti sarsan yolsuzluk iddialarının ardından başkent Madrid'de büyük protesto gösterisi düzenlendi. Muhafazakarla aşırı sağcı partilerin desteklediği gösteride on binler erken seçim istedi.İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gösteride protestocular İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in istifasını talep etti. Cumartesi günü yapılan eylemde İspanya bayrakları ile yürüyen göstericiler, "Yolsuzluğun bir bedeli var. Cezasızlığa son. İstifa ve hemen seçim!" yazılı afişlerle başkent caddelerini doldurdu. Protestoya 150'den fazla kuruluştan oluşan bir ittifak çağrı yapmış, muhafazakar Halk Partisi PP ile aşırı sağcı parti Vox da eyleme destek vermişti. Organizatörler 80 bin, resmi yetkililer ise katılımcı sayısının 40 bin olduğunu duyurdu. Protesto yürüyüşünün sonunda bazı göstericilerin başbakanlık resmi konutuna kadar ilerlemeye çalıştığı, ancak güvenlik güçlerinin bu grupları geri püskürttüğü görüldü. Yetkililerin verdiği bilgilere göre üç kişi gözaltına alınırken, yedi polisin de hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Aşırı sağcı Vox Partisi Genel Başkanı Santiago Abascal, yürüyüş öncesinde verdiği demeçte, "Pedro Sánchez'in çevresinde ağır suçlarla itham edilmeyen kimse kalmadı. İspanya, yolsuz bir mafya tarafından rehin tutuluyor" diye iddia etti.

PP'deki yolsuzluk üzerine göreve geldi

Sosyalist Başbakan Pedro Sánchez, büyük yolsuzluk skandalıyla sarsılanmuhafazakar PP'ye karşı 2018 yılında yapılan güven oylamasının ardındandüzenlenen seçimler ile iktidara gelmişti. Sánchez'in eski yakın çalışma arkadaşı ve İspanya Ulaştırma Bakanı José Luis Ábalos, geçtiğimiz haftalarda bir yolsuzluk davası nedeniyle yargılanmaya başlamıştı. Birkaç gün önce de eski sosyalist başbakan ve Sanchez müttefiki Jose Luis Rodríguez Zapatero hakkında nüfuz sağlamak üzere yasa dışı bir yapılanma kurmak, kara para aklamak ve görevi kötüye kullanmak şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Sánchez'in kardeşi David Sánchez de, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanıyor. Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında da, yolsuzluk, nüfuzunu kötüye kullanmak, zimmete para geçirmek gibi suçlamalarla iki yıla yakın soruşturma yürütülmesinin ardından gecen ay iddianame hazırlandığı duyuruldu. Ona yönelik soruşturmanın merkezinde ise, Madrid Complutense Üniversitesinde kurulan ve Begoña Gómez'in de eş başkanlığını yürüttüğü bir kürsüyle bağlantılı iddialar yer alıyor. 55 yaşındaki Gómez ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Başbakan Sánchez de, yakınlarına yönelik suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu ve muhaliflerin itibarsızlaştırma kampanyasının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Sánchez'in eşi Begoña Gómez'e yönelik soruşturma, aşırı sağcı bir oluşum olarak kabul edilen "Manos Limpias" (Temiz Eller) derneğinin suç duyurusu üzerine başlamıştı. Örgüt, Gómez'i, hükümete yakınlığını kullanarak kamu ve sponsor desteği ile yardım kredileri almakla suçluyor. Manos Limpias, daha önce yaptığı bir açıklamada suç duyurusunun, belki de yanlış olabilecek medyada çıkan haberlere dayandığını belirtmişti.

