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İspanya'daki sel felaketi sürüyor

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İspanya'nın Malaga kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte 3 bin kişi tahliye edilirken, bazı yerlerde eğitim ve öğretime ara verildi. Yetkililer halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İspanya bir hafta arayla ikinci kez sel felaketini yaşıyor. Ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Malaga'da cadde ve sokaklar göle dönerken, 3 bin kişi tahliye edildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

İspanya'nın Valencia kentinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ülkenin doğu ve güney bölgelerinde kırmızı alarm verildi. Söz konusu bölgelerde etkili olan şiddetli yağış bir kez daha sele neden oldu.

3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Malaga ve Granada şehirlerinde eğitim ve öğretime ara verilirken, Guadalhorce Nehri yakınlarında yaşayan 3 bin kişi tahliye edildi. Birçok kentte cadde ve sokaklar göle dönerken, aralarında Malaga Havalimanı'nda bulunduğu çok sayıda noktayı su bastı. Araçlar sel sularına kapılırken, sel felaketinde henüz can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, halktan dikkatli olmalarının ve evlerini terk etmemelerini istedi. Malaga'da 12 saatten kısa bir sürede metrekareye 180 litreden fazla yağış düşebileceği belirtildi.

İspanya'daki sel felaketi sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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