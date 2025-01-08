İspanya'da Franco'nun Ölüm Yıl Dönümü Kutlandı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 1939-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör Francisco Franco'nun 50'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla "kutlama etkinliği" düzenledi.

Diktatör Franco'nun ölüm yıl dönümünün kutlanması için ilk kez resmi bir etkinlik organize edilirken, etkinliğe katılan Başbakan Pedro Sanchez aşırı sağı hedef aldı.

Başkent Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Sanchez'in yanı sıra bakanlar, Meclis ve Senato başkanları, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanları katılırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox partisi temsilci göndermedi.

Kral 6. Felipe'nin ise Madrid'deki bazı yeni büyükelçilerin güven mektuplarını sunmasıyla bağlantılı resmi programından dolayı etkinliğe katılamadığı duyuruldu.

Başbakan Sanchez, "İspanya özgürlükte" temasıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "dünya tarihinde yaşanmış otoriter rejimlerin günümüzde tekrardan meydana gelme riski" olduğunu savundu.

Diktatör Franco'nun 50'nci yıl dönümü dolayısıyla yıl boyunca yüze yakın etkinlikle İspanyol toplumun demokrasi ve özgürlüğe olan bağlılığının kutlanacağını söyleyen Sanchez, "Otoriterliğin çığlıklarını atanlar, İspanya'nın parçalanmış, dünyadan izole edilmiş ve özgürlüğe aç olduğu dönemleri unutmamızı istiyor." dedi.

Sanchez, İspanya'nın otoriter rejimin ardından demokraside çok büyük bir yol katettiğini kaydederek, "Bu etkinlikleri, başardıklarımızı kutlamak, buna katkıda bulunanların gösterdiği çabaları takdir etmek ve gençlerimize demokrasi içinde yaşamanın önemini aktarmak için düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Sanchez'den aşırı sağın yükselişine karşı uyarı

"Franco rejiminin karanlık yıllarına üzüntü ve dehşetle bakmak ve bu gerilemenin tekrarlanmasından korkmak için sağda veya solda belli bir ideolojiye sahip olmanıza gerek yok. Demokrat olmanız yeterli." diyen Sanchez, her şeye rağmen "otokratik rejimlerin dünyanın yarısında ilerlediğini ve faşizmin şimdiden Avrupa'da üçüncü siyasi güç olduğuna" dikkati çekti.

Sanchez, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı destekleyen X'in sahibi Elon Musk'ı isim vermeden, "tüm dünyada ilerleyen uluslararası aşırı sağa liderlik eden gezegendeki en zengin iş insanı" şeklinde tanımlarken, dünya genelindeki aşıra sağın yükselişine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

"Günümüzde aşırı sağdan dolayı özgürlüklerin tehlikede olduğunu" ifade eden Sanchez, "Vatandaşlara düzen, güvenlik ve zenginlik vadedilerek, kendi kaderini seçme yetkisini ellerinden alıp, onları pasif olmaya, sadece seyirci haline dönüştürmeye çalışan, dayatmacı bir proje uygulamak istiyorlar. İspanyollardan cesur davranarak, hak ve özgürlükleri geliştirerek, sahte haberlerle mücadele ederek ve iyimserliği geliştirerek demokrasiyi savunmalarını ve güçlendirmelerini istiyorum." dedi.

Muhalefet hükümeti "gündem değiştirmekle" suçladı

Öte yandan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağcı Vox partileri, diktatör Franco'nun 50. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bu yıl boyunca etkinlikler yapılacağını açıklayan hükümeti, "gündem değiştirmekle" suçladı.

PP yetkilileri, hükümetin eylemlerinin "İspanyolların birlikteliğine zarar verdiği" eleştirisinde bulunarak, "İspanya Anayasası, demokrasiye geçişi, İspanyollar arasındaki sivil birlikteliği, karanlık dönemlerin geride bırakılmasını sağlayan siyasi eylemleri her zaman övülmesi gerektiğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcı Vox da " Hükümet, bakanlarındaki yolsuzlukları örtmek için Franco joker kartını kullanıyor." suçlamasında bulundu.

Bu arada, diktatör Franco'nun ölümünün ardından ülkenin devlet başkanı olan eski Kral Juan Carlos'un, yıl boyunca düzenlenecek etkinlerden bazılarına katılabileceğinin açıklanması polemik yarattı.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı Ağustos 2020'de İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen, 87 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos şu ana kadar hiçbir suçtan yargılanmasa da, vergi kaçırma suçlamaları ve özel hayatıyla ilgili skandallar basında sık sık gündeme geliyor.

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisi ise Juan Carlos'un "demokrasiyle ilgili bir etkinliğe katılmasının sadece bir utanç olacağı" eleştirisinde bulundu.