İspanya'da Bu Yıl 56.000 Hektarlık Alan Kül Oldu
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre, 2026 yılı içerisinde İspanya'da yaklaşık 56.000 hektar alan orman yangınlarından zarar gördü. Barselona'daki Sentmenat'ta yangına müdahale eden helikopterin görüntüsü haberle birlikte paylaşıldı.
BARSELONA, 8 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentindeki Sentmenat'ta orman yangınına müdahale eden helikopter, 7 Temmuz 2026.
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nden alınan uydu tabanlı verilere göre, 2026 içerisinde İspanya'da yaklaşık 56.000 hektarlık alan yangınlardan zarar gördü. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua