Haberler

İspanya ülke genelinde irili ufaklı 140'tan fazla orman yangınıyla mücadele ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da sıcaklıkların artmasıyla 140'tan fazla noktada orman yangını çıktı. Katalonya, Galiçya ve Aragon bölgelerinde etkili olan yangınlar nedeniyle yerleşim yerleri boşaltıldı, askeri birlikler söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bu yıl kül olan alan geçen yıla göre 3 kat arttı.

İspanya'da sıcaklıklarla birlikte artan orman yangınları ülkenin dört bir yanında etkili oluyor.

İspanya'da uydu görüntüleriyle orman yangınlarının eş zamanlı gösterildiği resmi sitede (incendiosespana.es) yer alan bilgilere göre, an itibarıyla 18'ü büyük çaplı 140'tan fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Katalonya bölgesindeki Tiana ve Montgat ilçelerinde, kuzeyde Galiçya, Aragon, Kastilya ve Leon ile Navarra bölgelerinde devam eden yangınlar, yerleşim yerlerine yakınlığı ve büyük çaplı olması dolayısıyla öne çıkıyor.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Tiana ve Montgat'ta farklı noktalarda devam eden orman yangınları nedeniyle bir site ile bir otelin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Katalonya özerk yönetim hükümetine bağlı Sivil Koruma Müdürlüğünün de bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarısı göndererek, bölge sakinlerine kapalı alanlara sığınmaları ve kapı ile pencerelerini kapatmaları talimatı verdiği bildirildi.

Öte yandan, Aragon bölgesindeki Huesca kentine bağlı Tamarite de Litera ve Alcampell ilçelerinde 4 bin hektardan fazla alanı kül eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki 240 kişinin evlerinden tahliye edildiği, vatandaşların evlerinden çıkmamalarının istendiği belirtildi.

Kastilya ve Leon bölgesinin dağlık Bierzo alanında 4'ü büyük 10 kadar noktada devam eden orman yangınlarının da hava şartlarının iyileşmesiyle kontrol altına alınmasının beklendiği açıklandı.

Yangın söndürme çalışmalarına bazı noktalarda askeri birlikler de destek veriyor.

İspanya'da bu yıl 14 Haziran'a kadar olan dönemde çıkan orman yangınlarında toplam 37 bin 968 hektarlık alan kül olurken, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat büyüklüğünde olması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi, 2 binden fazla yaralı var

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını