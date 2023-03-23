İspanya'da 100'den Fazla Tarih Öncesi Gravür Bulundu

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kentindeki bir mağara kompleksinde 3.000 ila 5.000 yıl öncesine ait 100'den fazla "istisnai" gravür ortaya çıkarıldı.

Gravürler, Cova de la Vila mağarasındaki bir duvarda sekiz metre uzunluğunda bir panel üzerinde tasvir edilmiş durumda bulundu.

Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsü'nden (IPHES) araştırmacılar gravürlerin "hem tekil olmaları hem de mükemmel derecede iyi korunmuş olmaları nedeniyle istisnai" olduğunu söyledi.

Mağara ilk olarak 1941'de bulunmasına rağmen, gravürler ancak Mayıs 2021'de üç mağara kaşifi tarafından ortaya çıkarıldı. Beş yatay çizgi halinde düzenlenmiş gravürler, IPHES uzmanı Ramon Vinas'ın "rastgele bir kompozisyon değil, Bakır Çağı'ndaki Neolitik tarım toplumları için açıkça sembolik bir anlamı var" dediği hayvanları, yıldız şekillerini ve geometrik desenleri tasvir ediyor.

Mağarayı ulusal öneme sahip bir kültürel varlık olarak ilan eden Katalonya bölgesel hükümetine göre, gravürler "tüm Akdeniz Arkı'ndaki yeraltı şematik sanatının birkaç temsilinden birini" oluşturuyor.

Atmosferik koşulların korunması önemli olduğu için bulguları muhafaza etmek amacıyla mağara ziyarete kapatıldı. Sanat eseri üzerine çalışma yapan ekipler, alanı halka göstermek için sanal bir tur aracılığıyla üç boyutlu bir model üzerinde çalışılmalara başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tarragona'dan bildiriyor.

(XHTV)