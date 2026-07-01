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İspanya-Çin Hukuki İşbirliği Forumu Madrid'de Düzenlendi

İspanya-Çin Hukuki İşbirliği Forumu Madrid'de Düzenlendi
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İspanya-Çin Hukuki İşbirliği Forumu'nun ilki Madrid'de düzenlendi. Forumda göç hukuku, ikili işbirliği, dolandırıcılık ve nefret suçlarıyla mücadele ele alındı. İspanya Göç Bakanı ve Çinli diplomatlar katıldı.

MADRİD, 1 Temmuz (Xinhua) -- İspanya-Çin Hukuki İşbirliği Forumu'nun ilki İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlendi. Pazartesi günü İspanya Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen forumda Çin ve İspanya'daki siyaset, hukuk, kolluk kuvvetleri ve akademi çevrelerinden 100'ü aşkın temsilci bir araya geldi. Katılımcılar, göç hukuku, ikili hukuki işbirliği ile dolandırıcılık ve nefret suçlarıyla mücadele konularını ele aldı.

Foruma video bağlantısı yoluyla katılan İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado, forumun göçmenlerin haklarının korunması, toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi ve daha kapsayıcı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Çin'in İspanya Büyükelçiliği diplomatı Qu Xun ise Çin ile İspanya arasındaki etkileşimin giderek artması nedeniyle hukuki hizmetler ve mevzuat uyumunun da giderek daha önemli hale geldiğini belirtti. Qu, uygulamaya yönelik hukuki kaynakların, Çin vatandaşları ve işletmelerinin İspanyol toplumuna daha iyi entegre olmasına ve hukuki risklerden kaçınmasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Forumda, dolandırıcılıkla mücadele, nefret suçlarının önlenmesi ve ayrımcılıkla mücadele yönetişimi konularında yasama ve yargı deneyimlerinin paylaşıldığı iki ayrı açık oturum düzenlendi. Açık oturumlara Yargı Genel Konseyi, Ulusal Polis Teşkilatı, Sivil Muhafızlar, Başsavcılık ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Nefret Suçlarıyla Mücadele Ofisi'nden temsilciler de katıldı.

Forumun organizatörü olan İspanya'daki Çinli Avukatlar Derneği, etkinlik kapsamında Çince ve İspanyolca olarak hazırlanan "Göçmenlik Hukuku Pratik El Kitabı: Düzenlemeler, Değişiklikler ve Fırsatlar" adlı el kitabını da tanıttı.

Kaynak: Xinhua
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