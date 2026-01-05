Haberler

İspanya: Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüklerinin pazarlık konusu edilemeyeceğini vurguladı. Aynı zamanda ABD'nin Grönland ile ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüklerinin pazarlık konusu edilemeyeceğini belirtti.

Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı paylaşımda, "Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir. Ukrayna'dan Gazze'ye, Venezuela da dahil." ifadelerini kullandı.

İspanya'dan Danimarka ve Grönland'a destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğu ve ülkesinin ulusal güvenlik nedeniyle bu bölgeye ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamalara da tepki gösteren Sanchez, "İspanya, Birleşmiş Milletlere her zaman aktif olarak bağlı kalacak ve Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
