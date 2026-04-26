İspanya Başbakanı Sanchez, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğindeki silahlı saldırıyı kınadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'a yönelik bu gece gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. İnsanlık ancak demokrasi, birlikte yaşama ve barış yoluyla ilerleyebilir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelde düzenlenen etkinlik alanındaki güvenlik güçlerince apar topar dışarı çıkarılmıştı.

ABD Başkanı ile eşi Melania Trump, güvenlik güçlerince hızla salondan uzaklaştırılmış, silahlı saldırgan yakalanmıştı.

Olayda bir gizli servis görevlisi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!