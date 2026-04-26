İspanya Başbakanı Sanchez, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğindeki silahlı saldırıyı kınadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'a yönelik bu gece gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. İnsanlık ancak demokrasi, birlikte yaşama ve barış yoluyla ilerleyebilir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelde düzenlenen etkinlik alanındaki güvenlik güçlerince apar topar dışarı çıkarılmıştı.

ABD Başkanı ile eşi Melania Trump, güvenlik güçlerince hızla salondan uzaklaştırılmış, silahlı saldırgan yakalanmıştı.

Olayda bir gizli servis görevlisi yaralanmıştı.