İspanya Başbakanı Pedro Sánchez: "Lübnan Bu Savaşı Seçmedi"

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Lübnan'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletler barış gücüne yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Sánchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın "bu savaşı seçmediğini" söyledi. İspanya Başbakanı şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan bu savaşı seçmedi ve egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Az önce Başbakan Nevaf Selam ile konuştum; İspanya'nın desteğini ve dayanışmasını ilettim. UNIFIL'de görev yapan İspanyol askerleri takdire şayan bir iş yapıyor. Birleşmiş Milletler barış misyonuna yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal sona ermelidir."

Kaynak: ANKA
