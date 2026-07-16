Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Gomez, pasaportunu geri alsa da yargılanma süreci devam edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in geçici olarak el konulan pasaportunun iadesine karar verildi. Mahkeme, Gomez hakkındaki 4 suçlamadan 2'sini düşürürken, nüfuz kullanma ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılamanın devam edeceğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in geçici olarak el konulan pasaportunun iadesine karar verilirken, hakkındaki yargılamanın devam edeceği bildirildi.

Madrid Mahkemesi, Başbakan'ın eşi Begona Gomez'in hakkındaki yargı süreciyle ilgili değişiklikler yaptı.

Mahkeme, Hakim Juan Carlos Peinado tarafından 4 ayrı iddiayla (nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla) suçlanan Begona Gomez'e yöneltilen suçlamalardan 2'sini düşürdü.

Gomez, sadece nüfuzunu kullanma ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlarından halk jürisi tarafından yargılanacak.

Mahkeme, daha önceden "kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir kararı alınarak, geçici olarak pasaportuna el konulan Gomez'in pasaportunun iade edilmesini de karara bağladı.

Gomez, pasaportuna el konulması nedeniyle 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde eşi Sanchez'e eşlik edememiş, ancak kızının Londra'daki mezuniyet törenine özel izinle katılmıştı.

Hükümet, Gomez'e desteğini sürdürüyor

Diğer yandan mahkeme kararını değerlendiren İspanya hükümeti, Gomez'in masumiyetini savunmayı sürdürdü.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, hükümet yetkililerinin "Begona Gomez, masumdur. Soruşturmayı bilen herkes, bunun sahte haberlere dayanan asılsız bir şikayetten kaynaklanan ve tek amacı, Başbakan'ın eşini zulmetmek olan siyasi bir dava olduğunu bilir." dediği belirtildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar

Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

Dünyanın en lükslerinden! Operasyona 21 tanker katıldı
Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz

Destici'den 'Ahbap' çıkışı: En ağır şekilde...
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış

Soygundan iki saat önce internetten yaptığı arama bomba
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor