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Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı

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Filistin devletini resmen tanıyan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Zirvesi'nde çarpıcı bir çağrıda bulundu. Sanchez, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

ÇİFTE STANDART VURGUSU

Sanchez, Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı. İspanya Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer verilen haberlerde, Sanchez'in, basına kapalı NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz." dediği kaydedildi.

"GAZZE'DE DE ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Ukrayna İspanya Rusya Gazze Nato Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Beydağ Bey:

İnsan, adam, vicdanın vücut bulmuş hali

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Leven Ergün:

JET YAKITI GÖNDERMİŞLER CAMİDE CUMADA BİZDEN TOPLADIKLARI PARAYLA

yanıt3
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Abdullah Atik:

Vicdandan sahibi dünya lideri olucak adam tebrik ediyorum..

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1
yanıtYanıtla
TT:

Nato olarak Filistine askeri destek vermeliyiz deyip beyinleri yakan biri çıkmamış mı? Henüz o derece erkek yok sanırım...Yine de bu tepki de iyiye gidişin, kötüleri en azından kınanabileceğinin bi kanıtı... Kınayamayanlar, boykot edemeyenler kime hizmet ettiklerini varsın düşünsünler...

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Emrah Ala:

nato olarak filistin e askeri destek veremezsin çünkü Filistin nato üyesi değil.

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süleyman kahraman:

Bu Türkiye başbakanı değil, İspanya başbakanı.Bunu söylerken bizim cumhurbaşkanı nerede idi acaba

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HABERCİ:

Bunu söylerken tarafsız olduğunu açıklayabilirmisin bize. bakar kör olmamak lazım

yanıt23
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rizeli:

Futbolda gönlümüz sizinle İNGİLİZlere haddini bildirin

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yanıtYanıtla
Gürsel İşlek:

Adamm

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Göktuğ Alperen:

çifte standart ezelden başlamış fıtratta var kaderde var günaha girmeyelim

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