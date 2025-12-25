Haberler

İsmet İnönü vefatının 52. yılında İstanbul'da anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52. yılında İstanbul'da düzenlenen törende anıldı. İnönü Parkı'ndaki anıta CHP İstanbul İl Başkanlığı çelenk sundu. Gürsel Tekin, İnönü'nün zorluklar içinde devletin kaynaklarını nasıl kullandığını anlattı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52'nci yılında İstanbul'da anıldı.

Şişli'deki İnönü Parkı'nda bulunan İsmet İnönü Anıtı önünde düzenlenen törende, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindekiler, anıta üzerinde "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazılı çelenk sundu.

Tekin, buradaki konuşmasında, İnönü'nün aylarca sürme ihtimali olan Lozan görüşmelerine giderken devletin kendisine belli bir miktar harcırah verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"O günler yoksulluğun yaşandığı zor günlerdi. Aylarca süreceği düşünülen görüşmelerde giymesi için devlet, İnönü'ye üç takım elbise diktirmek ister. İnönü, 'İki tane yeter.' der. Sonradan anlaşılır ki birisini eşinin kumbarada biriktirdiği parayla almayı düşündüğü için 'İki tane yeter.' demiştir. Hatta giderken götürdüğü yiyeceklerle bir süre idare edip onun karşılığı parayı tasarruf ederek devlete iade eder. 'Burada içtiğim bir çay bile milletin çayıdır.' der. Kalem kalem, kuruş kuruş rapor yapıp Meclis'e sunar. Dönerken İngiltere Başbakanı İnönü için 'Hepimiz bir olduk, ufak tefek bir Türk'ün hakkından gelemedik.'der."

Tekin, İsmet İnönü'nün savaş meydanında kazanılan zaferi masada onaylatıp dönen kişi olduğunu vurgulayarak, "Kendisini rahmetle, şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
