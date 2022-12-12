İsmailağa Cemaati'nden 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili yeni açıklama! Bir sitemleri var

İsmailağa Cemaati, 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İddialarla ilgili tüm cemaati suçlamanın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur. Bir cemiyete bağlı olduğu iddiasında olan kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız" denildi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve küçük çocuğun uzun yıllar cinsel istismara maruz kalması tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Gündemden düşmek bilmeyen olaya tepkiler çığ gibi yükselirken, konu hakkında bir açıklama da İsmialağa Cemaati'nden geldi.

"CEMİYETİN TAMAMINI SUÇLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı adına avukat Esat Gökdemir'in yaptığı açıklamada, "İsmailağa camiamız adına bir takım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki, 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur. Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz. Malum olduğu üzere bir cemiyete bağlı olduğu iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız." denildi.

"RESMİ NİKAH OLMADAN DİNİ NİKAH YAPILMAZ"

Açıklamanın devamı şu şekilde: "Bu itibarla bir takım münferit iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır. Bu husus İsmailağa'ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin bu camianın en temel esasları arasında yer alan resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz distruna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez. Bu usulümüzü de hocasından talebesine, gencinden yaşlısına camiamızı tanıyan herkes bilmektedir.

"BUNLARIN GÖRMEZDEN GELİNMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Yıllardır hizmet etmekte olan camiamızın daha önce böyle bir iddiaya da konu olmaması da bunun ispatıdır. Buna rağmen cemaatimizin böyle bir iddiayla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır. Bununla birlikte iddiaların ispatlanması durumunda tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlaksızlıkların meşreb, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez.

"MAKSATLI YAPILAR HESABINI HUKUK KARŞISINDA VERECEK"

Milletimiz tarafından bilinen İsmailağa camiamızın bu çizgisine rağmen bazı art niyetli çevreler bu iddiayı özelde camiamıza genelde İslam'a ve Müslümanlara mâl etmeye çalışmaktadırlar. Bu vahim iddiaları hakaret ve iftiraları için fırsat görerek, halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar, yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir. Başta çocuk istismarı olmak üzere, fıtrat, ahlak ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz."