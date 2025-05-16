İsmail Saymaz'ın 'Ev Hapsi' Kaldırıldı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin soruşturmada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla İsmail Saymaz için uygulanan 'ev hapsi' kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Başsavcılık Saymaz hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve yurt dışı çıkış yasağı ile imza yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Saymaz hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.