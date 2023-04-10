İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ İLE ANLAŞTI

Saymaz'ın yeni adresinin ise daha önce görev yaptığı Sözcü grubu oldu. Saymaz'ın hem Sözcü TV'de program yapacağı hem de Sözcü gazetesinde yazacağı öğrenildi.

"ETİK BULMUYORUZ"

Halk TV yönetimi ise Saymaz'ın etik davranmadığını belirterek, "Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi'nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir. Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik. Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için Halk TV'den ayrılmakta ısrar etti. Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz." açıklamasında bulundu.

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