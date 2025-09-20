İsmail Korkmaz: Öğrencileri Sayesinde Sigarayı Bıraktım

Yaklaşık 25 yıl önce öğrencilerine örnek olmak için sigarayı bırakan 74 yaşındaki İsmail Korkmaz, tütün, alkol, madde ve sosyal medya bağımlılığıyla mücadeleyi başkanı olduğu Yeşilay Düzce Şubesi'nde gelecek nesilleri bilinçlendirerek sürdürüyor.

Bağdat Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra öğretmen olan Korkmaz, sırasıyla Adapazarı ve Düzce İmam Hatip Lisesi ile Devlet Lisan Okulu'nda görev yaptı. Korkmaz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak mesleğini tamamladı.

1994-1999 ve 2009-2014 yılları arasında 2 dönem Kaynaşlı İlçe Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Korkmaz, siyaseti bıraktıktan sonra da ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce Yeşilay Şube Başkanlığına seçildi.

Öğretim görevliliği sırasında Yeşilay Haftası kapsamında işlediği derste öğrencilerine örnek olmak amacıyla sigarayı bırakan Korkmaz, Yeşilay bünyesinde özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projeleri hayata geçiriyor.

"Öğrencilerim sayesinde, onlara örnek olmak için sigarayı bıraktım"

Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, AA muhabirine, arkadaş ortamında başladığı sigarayı 21 yıl kullandığını ve 2000 yılında bıraktığını anlattı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü'nde Arapça kompozisyon dersini işlediği sırada öğrencilerinden 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "sigaranın zararları" başlıklı kompozisyon yazmalarını istediğini aktaran Korkmaz, bir öğrencisinden gelen soruyla sigaradan kurtulduğunu ifade etti.

Korkmaz, sigarayı bırakma ve Yeşilay ile tanışma sürecine ilişkin şunları anlattı:

"O esnada bir öğrencimiz, 'Hocam siz sigara kullanıyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Evet kullanıyorum.' dedim. O da 'Neden bırakmıyorsun hocam?' diye sordu. Ben de 'Daha önce tek olarak bırakmayı denedim ama olmadı. Yanıma sigarayı bırakacak arkadaş bulamıyorum, grup şeklinde deneyerek belki başarırız.' diye cevap verdim. Sınıfın yarısı 'Hocamla sigarayı bırakacağız.' diye heyecanlandı ve birlikte sigarayı bıraktık. Öğrencilerim sayesinde, onlara örnek olmak için ve onların hatırına sigarayı bıraktım. 2000 yılında bıraktım ve 25 yıl oldu."

"Sigara hem sağlığa zarar hem keseye zarar. Hiçbir faydası olmayan alışkanlık"

Korkmaz, 105 yıldır bağımlılıkla mücadeleyi sürdüren Yeşilay'la organik bağının olmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Yeşilay'ın 5 ayrı bağımlılıkla mücadele eden dünyadaki tek kuruluş olduğunu belirten Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sigara bırakma hikayem Yeşilay'la başladı ve 25 yılda hayatımda çok şey değişti. Nefes almam, sağlığım değişti. İşin diğer kısmı da cebim para gördü. Sigara hem sağlığa zarar hem keseye zarar. Hiçbir faydası olmayan alışkanlık. Arkadaş ve merak yüzünden başlanıyor. Yeşilay benim için sorumluluk. Öğretmem olmamdan kaynaklı gittiğimiz etkinliklerde öğrencilere dokunuyorum. Benim için eğitimle, öğretmenlikle eşdeğer. Sadece öğrencilerimize değil halkımıza dönük eğitimler de yapıyoruz. Yeşilaycılık da eğitimin bir parçası."