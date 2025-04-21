Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi Açıldı

İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de gerçekleştirilen açılışta İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, İsmail Hakkı Toker'e teşekkür ederek çocuklara bıraktığı miras için minnettar olduklarını ifade etti.

Kocaeli'de İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi'nin açılışı yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, çocuk evinin yapımına katkı sağlayan İsmail Hakkı Toker'e teşekkür ederek, çocuklara bıraktığı miras için tüm İzmit halkı adına teşekkürlerini iletti.

Protokol konuşmalarının ardından İsmail Hakkı Toker'e çiçek ve plaket takdim edildi.

Daha sonra Kaplan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Programa, CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Aliye Timisi Ersever, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve il protokolü katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.