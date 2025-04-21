İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi Açıldı

Kocaeli'de İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi'nin açılışı yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, çocuk evinin yapımına katkı sağlayan İsmail Hakkı Toker'e teşekkür ederek, çocuklara bıraktığı miras için tüm İzmit halkı adına teşekkürlerini iletti.

Protokol konuşmalarının ardından İsmail Hakkı Toker'e çiçek ve plaket takdim edildi.

Daha sonra Kaplan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Programa, CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Aliye Timisi Ersever, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve il protokolü katıldı.