İsmail Beşikçi'nin Sağlık Durumu İyi

(DİYARBAKIR) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da dün rahatsızlanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi'yi ziyaret etti. Bakırhan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Hocamın durumu çok iyi. Doktor Bey'den de bilgi aldık. Hocamızın en kısa sürede bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağını ümit ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da dün 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlan sosyolog-yazar İsmail Beşikçi'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile beraberindeki DEM Partililer, Beşikçi'yi hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından Tuncer Bakırhan şu açıklamada, bulundu:

"İsmail Beşikçi hocamızı Meral Danış Beştaş Vekilimiz, Amedli örgütümüz, Amedli milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle birlikte ziyaret ettik. Maşallah, hocamın durumu çok iyi. Doktor Bey'den de bilgi aldık ve bu vesileyle kendisini de ziyaret ettik. Hocamızın en kısa sürede bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağını ümit ediyoruz. Doktor Bey'in bize aktardıklarını değerlendirdiğimizde; hocanın güçlü olduğunu, iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve kısa bir süre içinde tekrar aramıza dönmesini bekliyoruz. Kendisine, ailesine ve sevenlerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz."