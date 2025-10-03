İslami İlimlerin Tedarik ve Yenilik Çabaları Konferansı

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Teorik ilimlerimiz oldu, metodik ilimlerimiz oldu ancak ilimler tasnifinde İslami, akli dört ilim öne çıktı." dedi.

Görmez, Samsun Üniversitesi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "İlimlerin Tecdidi Bağlamında Hadis İlminde Yenilik Çabaları" konferansında yaptığı konuşmaya, Gazze'de 2 yıldır insanlığın şahit olduğu yeryüzündeki en büyük soykırımın son bulmasını dileyerek başladı.

İlimlerinin tecdidi bağlamında hadis ilminde yenilenen çabaların üstünde durmaya çalıştıklarını belirten Görmez, İslam medeniyetinin dört hususu gerçekleştirerek yeryüzüne yerleştiğini dile getirdi.

Bunların mevcudiyet, meşruiyet, makuliyet ve mevsukiyet olduğuna işaret eden Görmez, şöyle devam etti:

"İslami ilimlerin her birinin doğuşu da bu dört ilimle kavramlıdır. Bazı bilimler bizim mevcudiyetimizi sağladı. Bazı ilimler mevcudiyetimize süreklilik kazandıracak bir meşruiyetimizi sağladı. Bazı bilimler başka medeniyetlerle konuşmamızı, karşılaşmamızı, onların da sorularına cevap vermemizi sağlayan makuliyetimizi sağladı. Bazı bilimler de bizim mevsukiyetimizi sağladı. Yani bizim boşa konuşmadığımızı, bir bilgi kaynağına dayandığımızı ortaya koyan ilimler.

İslami ilimlere baktığımız zaman özellikle hangisinin önce oluştuğu tartışılabilir ama benim kararım, Müslümanlar Hazreti Ömer döneminde 30'u aşkın dil konuşan, 20'yi aşkın inançla karşı karşıya kaldıklarında başkent Medine'den Kufe'ye, oradan Şam'a taşındığında Bizans'la, Roma ile Yunanla, farklı medeniyetlerle karşılaştığımızda mevcudiyetimiz iki kaynakla sağlandı; Kur'an ve sünnet. Ümmet her yerde mevcudiyetini Kur'an ve sünnetle ortaya koydu."

Hukuk sistemi inşa etme ihtiyacı duyulduğu için meşruiyeti sağladığına dikkati çeken Görmez, şunları kaydetti:

"Fıkıhla, usulle sağladı. Sonra başka kültür ve medeniyetlerle diyaneti kurarak onların sorularına cevap verebilmek için kelamla ilgili oldu ve makuliyetimizi sağladı. İç makuliyetimizi kelamla sağlarken dış makuliyetimizi İslam felsefesi ile sağladı. Sonra hadis alimlerimiz ise mevsukiyetimizi ortaya koyarak İslam medeniyetine birlikte süreklilik kazandırdı. Bunların hangisi önce, hangisi sonra tartışılabilir ancak şu bir gerçektir ki ilimler tasnifine baktığımız zaman bir metodik ilimler var, bir teorik ilimler var. Zira nazariyeler olmadan pratiğe aktarılamazdı. Metodoloji olmadan olmazdı. Teorik ilimlerimiz oldu, metodik ilimlerimiz oldu ancak ilimler tasnifinde İslami, akli dört ilim öne çıktı. İslam medeniyetini kuran, diğer bütün ilimleri de yanına alarak İslam medeniyetine süreklilik kazandıran İslami, akli dört ilim."

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise önemli toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konferansa, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.