Albüm: Pakistan'ın Başkenti İslamabad'daki Düğün Evinde Doğalgaz Patlaması: 8 Ölü, 11 Yaralı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Patlama sonrası yürütülen çalışmalar devam ederken, yetkililer olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
İSLAMABAD, 12 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde meydana gelen doğalgaz patlamasında aralarında yeni evli bir çift de olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Kurtarma ekipleri pazar günü yaptıkları açıklamada, söz konusu patlamadan etraftaki en az 4 evin etkilendiğini belirtti. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin ayrıntılı bir soruşturmadan sonra belirleneceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel