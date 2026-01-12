Haberler

Albüm: Pakistan'ın Başkenti İslamabad'daki Düğün Evinde Doğalgaz Patlaması: 8 Ölü, 11 Yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Patlama sonrası yürütülen çalışmalar devam ederken, yetkililer olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından patlama alanını inceleyen güvenlik personeli, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

İSLAMABAD, 12 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde meydana gelen doğalgaz patlamasında aralarında yeni evli bir çift de olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekipleri pazar günü yaptıkları açıklamada, söz konusu patlamadan etraftaki en az 4 evin etkilendiğini belirtti. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin ayrıntılı bir soruşturmadan sonra belirleneceğini söyledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından patlama alanını inceleyen güvenlik personeli, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Str/Xinhua)Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından patlama alanını inceleyen güvenlik personeli, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Str/Xinhua)Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından patlama alanını inceleyen bir güvenlik personeli, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Str/Xinhua)Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından patlama alanını inceleyen güvenlik personeli, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

