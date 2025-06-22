İslam ülkelerinden ABD'nin İran saldırılarına sert tepki

İslam ülkelerinden ABD'nin İran saldırılarına sert tepki
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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu siyasi kararlarında, ABD'nin İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınanırken; İsrail'in saldırganlık suçu işlediği vurgulandı.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu siyasi kararlarında, ABD'nin İran'a yönelik saldırısı şiddetle kınandı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumunun ardından, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin hazırlanan "69/51-POL" sayılı taslak karar metni yayımlandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ

Taslak kararda, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve sivil altyapı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) güvenceleri altındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik tekrarlanan askeri saldırıları; ayrıca bilim insanları, üst düzey askeri komutanlar ile kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere masum sivillerin öldürülmesi, İran'a karşı devam eden saldırganlık eylemleri en güçlü şekilde kınandı.

"İSRAİL SALDIRGANLIK SUÇU İŞLEDİ"

Belgede, İsrail'in bu saldırılarının uluslararası hukukun kesin normlarını ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın diğer devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören ilkelerini, özellikle güç kullanma yasağını ağır biçimde ihlal ettiği vurgulandı. Bu tür eylemlerin BM Şartı'nın 2. maddesi dahil olmak üzere saldırganlık suçu teşkil ettiği ve uluslararası insancıl hukuka göre savaş suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Kararda, İİT ve Üye Devletlerinin, İsrail rejiminin saldırganlığı karşısında İran halkı ve hükümeti ile tam dayanışması yinelendi.

ABD SALDIRILARI KINANDI

Belgede, İsrail ile ABD'nin, UAEA'nın nükleer tesislere yönelik saldırıları yasaklayan kararlarını ihlal ettiği belirtildi. Natanz, Fordo ve İsfahan'daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılar da bu kapsamda kınandı.

UAEA'nın da bu saldırıları kesin bir şekilde kınamaya ve saldırıları BM Güvenlik Konseyi'ne bildirmeye çağrıldı.

Taslak kararda, İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) gecikmeden katılmaya ve tüm nükleer tesislerini ve faaliyetlerini kapsamlı UAEA'nın güvenceleri altına almaya çağrıldı.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

İsrail'in İran'a yönelik tüm saldırganlık eylemlerinin derhal durdurulmasının talep edildiği belgede, İsrail'in uluslararası hukuka göre suçlarından tam olarak sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

Kararda, ?BM Güvenlik Konseyi ayrıca "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu büyük tehdidi acilen ele almaya, İsrail rejimini bu saldırganlığı derhal sona erdirmeye zorlamak için BM Şartı'nın 7. Bölümü uyarınca kararlı önlemler almaya" çağrıldı.

Taslak kararda BM Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in BM kararlarına uymasını sağlamak için İİT üyelerinin acilen gerekli adımları atması çağrısı yapıldı.

İRAN'LA TAM DAYANIŞMA MESAJI

Üye devletlerin yaptığı kınama ve destek açıklamaları takdir edilirken, bu saldırganlığa karşı mücadelede İran hükümeti ve halkıyla tam dayanışma ve destek ifade edildi.

Kararda, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla temas kuracak bir Bakanlar İrtibat Grubu oluşturulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

hepsi saraylarina dagildi

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Bir osurukkk si geldi korkaklar dan

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Haber Yorumlarımustafaharmankaya984:

bunlar paranın kopekleri neymiş sert tepki vermişler yesinler sezin sertliğinizi korkaklar

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Haber YorumlarıRzy Soft:

Twitciler sizi. At iki tivit kınadım ettim tamam sonra hepsi islam lideri :D

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