Haberler

Ankara'da "İslam Dünyası ve Sorumluluklarımız" konferansı düzenlendi

Ankara'da 'İslam Dünyası ve Sorumluluklarımız' konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESAM tarafından düzenlenen konferansta İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İslam dünyasındaki insani yardım çalışmalarını ve Doğu Türkistan'daki mağduriyetleri dile getirerek, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezince (ESAM) "Filistin'den Doğu Türkistan'a, Suriye'den Afganistan'a: İslam Dünyası ve Sorumluluklarımız" konferansı düzenlendi.

ESAM'da düzenlenen programda konuşmacı olan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'dan ilham alarak insani yardım çalışmalarına başladıklarını anlattı.

İHH'nin İslam dünyasındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, misyonlarının dünyadaki 8 milyar insana ulaşacak mekanizmaları harekete geçirmek olduğunu belirtti.

Dünya üzerinde en büyük mağduriyetin yaşandığı yerlerden birinin Doğu Türkistan olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Gazze'de katliam oluyor, bütün dünya televizyonlardan görüyor. Arakan'da katliam oluyor, oradakiler çıkıp ağlayabiliyor. Ağlayarak mesaj ulaştırmanın nimet olduğu bir zamandayız. Doğu Türkistan'da hiç ses çıkartamıyorsun. Birleşmiş Milletler insan hakları toplantısında ilk defa Çin'e toplama kamplarını kabul ettiren de İHH oldu." dedi.

İslam dünyasının bazı bölgelerinde süren çatışmaları sona erdirmek için insani diplomasiyi devreye aldıkları dile getiren Yıldırım, Suriye, Afganistan, Pakistan örneklerini anlattı.

"İslam dünyasının bir araya gelmesi lazım"

Şii-Sünni çatışmasını engelleyecek metotları uygulamak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İslam dünyasının bütün renkleriyle masada oturmalı, sofrada da paylaşmalıyız. Eğer bunu yapmazsak Amerika, İsrail, emperyalist ülkeler geliyor, kan coğrafyamıza damlıyor. Şii-Sünni ve etnik tüm alanlarda herkesle oturabilecek bir kabiliyeti oturtmamız lazım. Bu tehlikeli ama doğru. Bunun için bedel de ödedik. Karşımızda emperyalist Siyonistler var. Bugün İsrail ile Türkiye savaşa girse sizce bombalar İslamcı, laik, Kemalist, milliyetçi, solcu, sağcı diye ayırt edecek mi? Etmez. O yüzden düşüncesi ne olursa olsun İslam dünyasının bir araya gelmesi lazım."

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ESAM Genel Başkanı Ertan Yülek, İHH Mütevelli Heyeti üyesi İzzet Şahin ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi

Otel odasındaki görüntülerle ilgili savunması, eşini kızdıracak
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: 'Deli misin sen' diyen bile var

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
Jose Mourinho, milli yıldızımızın hocası oluyor

Milli yıldızımızın hocası oluyor
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner, Arda Turan'ı yere göğe sığdıramadı

Arda için söyledikleri gurur duyulası!