İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

İslahiye'de Türkbahçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajlar okundu.

Kaymakam Oğuztürk'ün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

- Nurdağı

Nurdağı Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Cumhuriyet Savcısı Tunahan Işık, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama programı, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA