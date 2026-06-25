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İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'ya Veda

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Antalya'nın Finike ilçesine atanan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ilçeden ayrıldı.

Antalya'nın Finike ilçesine atanan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ilçeden ayrıldı.

İslahiye Kaymakamlığınca düzenlenen veda programına ilçe protokolü, kurum amirleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Kaymakam Soylu ile özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından uyum içinde çalıştıklarını belirterek, ilçenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde önemli hizmetlere imza atıldığını söyledi.

Soylu ise görev süresince yapılan hizmetlerin devletin gücü ve imkanlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her hizmet devletimizin gücü ve kudretiyle oldu. Hiçbirisi Mehmet Soylu olarak olmadı. Yaptığım bir hata olduysa kendi şahsımla alakalı yani Mehmet Soylu olarak olmuştur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İslahiye'yi kesinlikle unutmayacağım."

Programın ardından Kaymakamlık binası önünden hareket eden araç konvoyu, Soylu'yu İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa mevkisine kadar uğurladı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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