İslahiye'den Gemi Maketi Sanatı: 30 Yıldır Süregelen Tutku

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan güvenlik korucusu emeklisi İsmail Hakkı Ünal, 30 yıldır ahşap gemi maketi yapıyor.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde oturan 59 yaşındaki Ünal, cezaevinde görev yapan ağabeyinden öğrendiği maket yapımını zamanla geliştirdi.

Güvenlik korucusu olarak görev yaptığı yıllarda başladığı çalışmayı emekliliğinin ardından evinin balkonuna kurduğu atölyede sürdürüyor.

Hayalini kurduğu gemileri kafasında tasarlayan Ünal, isteğe göre üzerine yazı yazarak ortalama bir haftada tamamlıyor.

Ünal, yaptığı açıklamada bugüne kadar yaklaşık bin maket yaptığını söyledi.

El işiyle uğraşmayı sevdiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Boş durmamak için başladığım gemi maketi yapma işini 30 yıldır sürdürüyorum. Şu ana kadar bine yakın maket yaptım. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyorum. En küçüğünü 7 bin, büyüklerini ise 10 bin liradan satışa sunuyorum. Yoğunluktan dolayı siparişleri ancak 1 ay sonrasına teslim edebiliyorum."