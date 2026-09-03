İslahiye'de Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
GAZİANTEP (AA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
F.Ö. (31) idaresindeki 27 BFG 411 plakalı otomobil, Boğaziçi Işıklar Kavşağı'na yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kaya'ya (78) çarptı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kaya, ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA