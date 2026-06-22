Haberler

Gaziantep'te "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" düzenlendi

Gaziantep'te 'Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Yeşilova Mahalle Camisi İmam Hatibi Halis Bilen birinci oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" gerçekleştirildi.

İlçesindeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar hutbe sunumlarını jüri karşısında sergiledi.

Yeşilova Mahalle Camisi İmam Hatibi Halis Bilen, ilçe birincisi olarak kentte düzenlenecek finalde ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür ederek yarışmacılara başarılar diledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Korkulan oldu!

Eşine yaptığı espri güldürmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Eşine yaptığı espri güldürmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta şüpheli ölüm: Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu
İzmir'de kablo hırsızlığı girişimi metro seferlerini aksattı

Bir avuç kablo için şehri kilitlediler
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığa hapis cezası