İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin Sıraları Yenilendi

İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin Sıraları Yenilendi
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İslahiye'deki Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nde, idareci ve öğretmenler tarafından yıpranmış sıralar onarılarak yenilendi. Okul Müdürü Abdullah Alkan, öğrencilerin temiz sıralarda ders göreceği için memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin sıraları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.

Lisede görevli olan idareci ve öğretmenler, seminer dönemi çalışmaları kapsamında, 20 sınıfın yıpranmış sıralarını zımparalayıp vernikleyerek yeniledi.

Okul Müdürü Abdullah Alkan, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin temiz sıralarda eğitim görmelerini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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