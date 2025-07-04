İslahiye'de Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi

İslahiye'de Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi
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İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aşure Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Başsavcı Nurullah Şahin, kaynaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi.

İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, programın kaynaşma ve dayanışma ortamını güçlendireceğini ifade etti.

Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir, adliyede görev yapan hakim ve savcılar ve görevliler katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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