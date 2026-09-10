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İslahiye'de aranan 2 hükümlü yakalandı

İslahiye'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. (34) ile "tefecilik yapmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H'yi (31) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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