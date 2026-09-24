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İslahiye'de 5 okulun bakım ve onarımı yapıldı

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İslahiye'de 5 okulun bakım ve onarımı yapıldı
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle 5 okulun bakım ve onarımı tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle 5 okulun bakım ve onarımı tamamlandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin daha temiz ve uygun ortamlarda eğitim görmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 13 Kasım İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit İsmet Kayar İlkokulu ile İslahiye Anadolu Lisesi'nin iç ve dış cepheleri boyandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların diğer eğitim kurumlarında da sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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